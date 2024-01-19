Çevreci Feride, Başkan Işık ile beraber atık topladı

Gürsu’da yaşayan 22 yaşındaki Feride Ağalı’nın en büyük hayalini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gerçekleştirdi. Gürsu Belediyesi’nin düzenlediği geri dönüşüm ve sıfır atık kampanyalarının sıkı bir takipçisi olan Feride, son yarışmaya Başkan Mustafa Işık ile katılmak istedi. Başkan’ın kırmadığı Feride hayal ettiği tablete kavuştu.

Feride’nin hayalini başkan Işık gerçekleştirdi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’da yaşayan 22 yaşındaki Feride Ağalı’nın hayallerini gerçekleştirdi. Gürsu Belediyesi’nin iki yıldır düzenlediği geri dönüşüm ve sıfır atık hareketine destek için düzenlenen ‘Geri Dönüşüm Evde Başlar’ kampanyalarının sıkı takipçisi olan Feride, Başkan Işık’a ulaşarak, hayalindeki tablet bilgisayarı almak için destek istedi.

En çok atık toplayanın ödüllendirildiği yarışma için Feride’nin bu önerisini kırmayan Başkan Işık, evinde topladığı atıklarla Feride’ye destek verdi. Beraber topladıkları atıklarla yarışmaya katılan Başkan Işık ve Feride Ağalı, yarışmada dereceye girerek Feride’nin hayali olan tableti, ona kazandırdılar. Ödül töreninde de bir araya gelen Başkan Işık ve Feride Ağalı beraber en çok atık toplamanın çok keyifli bir süreç olduğunu anlattılar.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,” Feride bizim çok değerli bir kardeşimiz. Bana beraber atık toplayalım, puanım artsın önerisi ile gelince elbette onu kıramazdım. Hem çevremize hem de ona katkımız oldu” dedi.

Tablet bilgisayarına yeni uygulamalar yükleyen Feride, Gürsu Belediyesi’nin internet sitesini sürekli takip ettiğini belirtti.