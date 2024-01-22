Çevreci ve sağlıklı ulaşım sistemi Gölbis'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital akıllı bisiklet kiralama sistemi Gölbis’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevreci ve sağlıklı ulaşım sistemine 33 bin 110 kişi abone oldu.

Ramazan Şimşek’in Gölbaşı Belediye Başkanı olmasının ardından hayata geçirilen dijital akıllı bisiklet kiralama sistemi Gölbis, 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından tercih edildi. Sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaşması için kurulan Gölbis’le, vatandaşlar yeşille mavinin buluştuğu Ankara’nın en uzun bisiklet yolunda keyifli anlar geçiriyor.

Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Gölbis’e şu ana kadar 33 bin 110 kişi abone oldu. Dijital uygulama sistemi sayesinde 33 bin 424 kişi bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.

Uygulamayı indir bisikletini al

Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Gölbaşı’na gelenler Gölbis uygulamasını İOS ve Android telefonlarına indirebiliyor. QR kod, kiosk veya uygulama üzerinden bisikletlerini kiralayan vatandaşlar, 20 saniye içinde bisikletini alarak, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Ankara’nın en uzun bisiklet yolu

Gölbaşı sakinleri ve ziyarete gelenler Mogan Gölü’nden başlayarak, Ankara’nın en uzun köprülü bisiklet yolunu takip ederek Millet Bahçesi’ne, Millet Bahçesi’nden Eymir Gölü’ne uzanan, bir taraflarında yeşilin, bir taraflarında mavinin iç içe olduğu bisiklet yolunu kullanabiliyor.

30 km ile Ankara’nın en uzun bisiklet yolu Gölbaşı’nda vatandaşları bekliyor.

“Sağlıklı ve çevreci projemize ilgi her gün artıyor”

Spor alanında Uluslararası Bilardo Kompleksi, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu gibi birçok projenin açılışını gerçekleştirdiklerini, gençlik ve spor merkezlerinin yenileme çalışmalarını tamamladıklarını, Gölbaşı’nı sporun başkenti haline getirdiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Belediye olarak spor ve hareketliliğe önem veriyoruz. Gençlerimize sporu aşılamak ve Gölbaşımızın eşsiz doğasında spor yapabilmeleri için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sağlıklı ulaşım açısından da Gölbis bizim vazgeçilmezimiz haline geldi. Her yaştan vatandaşımız Gölbis’e üye olarak pedal çeviriyor. Projemize üye olanları sayısı da bizleri mutlu ediyor. Sağlıklı ve çevreci projemize ilgi ise her gün artıyor. Ben de vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet ediyorum” diye konuştu.