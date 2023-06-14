Çevreciler ödüllendirilecek

Gürsu Belediyesi Sıfır Atık Hareketi’ne katkı sağlamak için ilçe genelinde yeni bir kampanya daha düzenliyor. Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaşması için belirlenen tarihlerde en çok atık teslim eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek.

Atığını dönüştür, puanını topla, hediyeni kazan

Gürsu Belediyesi çevreci projelerine devam ediyor. Geri dönüşüm evde başlar sloganı ile birden fazla proje yapıp, ilçede çevre seferberliği başlatan Gürsu Belediyesi, yeni yılda başlattığı "Atığını dönüştür, puanını topla, hediyeni kazan" projesinin bitiş tarihinin 31 Ağustos 2023 olduğunu duyurdu. Bu tarihler arasında mahallesinden geçen ambalaj atığı toplama aracına en çok atığı teslim eden ve kayıt altına aldıran vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek. Puanlama sistemi ile yapılan yarışma finalinde derece girenleri bisiklet, tablet, akıllı saat, manuel scooter, termos, basketbol topu, futbol topu, voleybol topu gibi hediyeler bekliyor.