Çevresel dönüşümün simgesi, Hersek Lagünü

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, göreve geldiği günden bu yana Altınova’nın çehresini değiştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Oral, özellikle Hersek Lagününde yapılan çalışmalarla ilçenin doğal güzelliklerini koruma ve turizm potansiyelini artırma hedefinde önemli adımlar attı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptığı açıklamada, “Altınova için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Görevimizin başında olduğumuz sürece Altınova’ya daha birçok hizmeti kazandıracağımıza inanıyoruz. Hersek Lagünü, bu hedeflerimiz doğrultusunda özel bir öneme sahip.” dedi.

Başkan Oral, Altınova’nın tarihi, sanayisi ve kültürleriyle öne çıkan bir bölge olduğunu vurgulayarak, “AK Parti iktidarıyla birlikte 19 yılda Altınova’ya çok önemli hizmetler getirildi. Göreve geldiğimizde resmi av alanı olan Hersek Lagünü, bugün ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi haline geldi. Lagünde misafir ettiğimiz 255 kuş türüyle doğal yaşamı koruma amacımıza büyük katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Hersek Lagünü’nde yapılan projelerin yanı sıra Hersek Mahallesi’nde bulunan tarihi mirasın da restore edildiğini belirten Başkan Oral, “Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi’ni ayağa kaldırarak bölgenin kültürel zenginliğine katkı sağlıyoruz. Ayrıca, arkeolojik kazılar yapılarak bölgenin tarihine ışık tutuyoruz. Altınova, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir bölge olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Başkan Oral, Altınova’nın sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de öne çıkan bir ilçe olduğunu ifade ederek, “Altınova’da gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle bölgeyi daha da canlandırıyoruz” şeklinde konuştu.