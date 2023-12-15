Çevreye duyarlı Burhaniye

Atık piller, doğa ve insan sağlığı için önemli tehditler oluşturuyor. Burhaniye Belediyesi, atık pillerin geri dönüşümü için önemli bir adım daha attı.

Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde ekipçe özverili çalışmalar sonucunda, Burhaniye’deki okullar ve kurumlardan toplanılan 329,474 kg pil geri dönüştürülmek üzere TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği’ne) gönderildi.

Ülkemizde her gün yaklaşık 8 ton atık pil çöpe atılıyor. 1 adet atık pil çöpe atıldığında, toprağa karışarak 6,4 ton toprağı kirletiyor. Bir atık pil suya karıştığında ise, olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli olan 600 ton litre suyu kirletmektedir. Atık pillerin içeriğinde civa, kadmiyum, kurşun ve lityum gibi zehirli ağır metaller bulunuyor.

Burhaniyelilerin çevreye duyarlı yaklaşımlarından mutlu olduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı bir belediyeyiz. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımızla ortak hareket edip atık pillerin geri dönüşümünü sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu konuda duyarlı olan halkımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Burhaniye Belediyesi ve çevreye duyarlı Burhaniyeliler, atık pillerin çöpe atılmasını önleyerek alıcı ortamlarda oluşabilecek zararlı emisyonlardan korumuş, geri dönüşümle değerli metalleri yeniden ekonomiye kazandırmış oldu.