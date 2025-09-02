Çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'da yol ortasına beton döken mikser sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mikser sürücüsünün yol ortasına beton boşalttığı ileri sürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mikser sürücüsünün, araçtaki betonu döktükten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

