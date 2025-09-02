Çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı
Ankara'da yol ortasına beton döken mikser sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mikser sürücüsünün yol ortasına beton boşalttığı ileri sürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mikser sürücüsünün, araçtaki betonu döktükten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.