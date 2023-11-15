Çevreyi kirleten tesislere 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılın ilk 9 ayında 67 bin 381 çevre denetimi yaptı. Çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi koruma amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede deniz ve kıyılar da sıkı bir şekilde denetleniyor. Denizlerin kirliliğe karşı korunması için gemi kaynaklı atıklar 339 tesiste verilen atık alım hizmeti ile yönetiliyor. Deniz çöplerinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında 2019 yılından günümüze kadar 185 bin ton deniz çöpü toplandı ve bertaraf edildi.

Çevreyi kirletenlere 950 milyon lira ceza uygulandı

Bakanlık, bu yılın ilk 9 ayında 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyonun üzerinde ceza uygulandı. 267 işletme ise faaliyetten men edildi. Ayrıca Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun ardından izleme noktası 150’ye çıkarıldı. Marmara Bölgesi’nde bin metreküp ve üzeri tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat esaslı online takibe alındı.

Öte yandan tüm ülkede çevre denetimlerinin tek merkezden planlanması, yönetilmesi ve takip edilmesi amacıyla Sürekli Denetim Merkezi ve Sürekli İzleme Merkezi kuruldu.

Tüm denizlerde 425 istasyonda denizlerin durumu izleniyor

Kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküpün üzerinde olan 429 atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık sular da gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu çerçevede tüm denizlerde toplam 425 istasyonda denizlerin kirlilik ve kalite durumu takip ediliyor. Gemilerin çevrim içi ortamda takip edilmesi amacıyla hazırlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması ve e-Devlet ile entegre Mavi Karekod uygulaması için çalışmalar ise devam ediyor.