Çevreyolunda paten kayan 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Ankara’da arkadaşları ile birlikte bir kamyonetin arkasına tutunarak paten kayan 13 yaşındaki çocuk, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karapürçek Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Karataş (13) ve arkadaşları atık kağıt yüklü bir kamyonetin kasasına tutunarak paten kaymaya başladı. Kilometrelerce yolu bu şekilde giden Karataş’a tutunduğu kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra yoldan geçen bir tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karataş’ın kaza öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri Karataş’a çarpan aracın sürücüsünü arıyor.