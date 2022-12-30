Ceylan 'Hayırlarla gelmesini niyaz ediyorum'

İYİ parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, yazılı olarak yayınladığı kutlama mesajında, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bütün gayretimiz, barış ve istikrarımızı koruyarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin tuzaklarına düşmeden ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda ülkemizi daha ileri hedeflere ulaştırmak içindir. Bu vesile ile 2022 yılında, bugüne kadar biriken sıkıntıların ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyorum. 2023 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlarla gelmesini niyaz ediyorum."

“Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır.' çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2022 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, 2023 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."