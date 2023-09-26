Sokaklarda meydana gelen şiddet ve çatışma olaylarında cezaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, “Sokaktaki şiddeti önlemek için, bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli” dedi.

Dünya devletlerinin ceza hukukundan örnekler veren Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, “Fransa’da 10 sene hapis cezası aldığınızda, Amerika’da 10 sene hapis cezası aldığınızda bilirsiniz ki önünüzdeki 10 yılı siz cezaevinde geçireceksiniz. Oysa bizde verilen cezaların uygulanmadığını özellikle denetimli serbestlik adı altında sürekli yeni af kanunları çıkartılıyor. Bakın son olarak, 14 Temmuz’da yürürlüğe giren son af yasası ile sözgelimi 2020 yılının Ocak ayında ateşli silahla cinayet işleyen ve 15 yıl hapis cezası alan bir kişi, af yasasının yürürlüğe girmesinden sadece 3 ay sonra denetimli serbestliğe hak kazanacak ve bu yılın Ekim ayında salıverilecek. Üstelik bu yasa, sadece cinayet işleyenleri değil, cinsel saldırı, gasp veya uyuşturucu tüccarlarına da aynı imkanı veriyor. Daha 3-4 yıl dolmadan, bu korkunç suçları işleyenlerin neredeyse tamamı sokağa salınıyorlar. Son 10 yılda üst üste çıkartılan ‘örtülü af’ yasaları yüzünden, giderek daha da pervasız bir biçimde suç işlemeye devam eden kriminal bir kesim oluşmaya başladı. Bu kriminal eğilimli insanlar, suç işleseler de devletin kendilerine arka çıkacağına, köprüden önce son bir çıkış imkanı oluşturacağına ve bir şekilde cezaya çarptırılsalar bile o cezayı çekmeden salıverileceğine inanır hale geldi” dedi.

“Silah edinmek kolay, cezalarsa ise az”

“Türkiye’de silah edinmek kolay, cezalarsa ise az” diyen Ceza Hukuku Profesörü Hasan Sınar, “Sokak cinayetlerinin önüne geçmek için görev yönetenlere düşüyor. Bu tamamen siyasi irade meselesidir. Siyasi irade ne yazık ki şu anda özellikle ateşli silahlarla işlenen şiddet suçlarıyla gerçek anlamda mücadele etmeyi bir öncelik olarak görmüyor.” değerlendirmesini yaptı. İşe ruhsatsız silah almayı zorlaştırarak başlanması gerektiğine dikkat çeken Sınar, “Ruhsatsız silahlara erişiminde fevkalade ağır şekilde ama gerçek anlamda cezalandırılması gerekiyor. O zaman bireysel silahlanmayı da durdurabilir ve bu ateşli silahların gençlerin, çocukların herkesin elinde olduğu bugünkü bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırabilirsiniz” diye konuştu.