Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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  • 18.04.2022 15:57
  • Güncelleme: 18.04.2022 17:10
Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele iddialarına yalanlama
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumlarında işkence ve kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Deutsche Welle (DW) Türkçe tarafından yayınlanan bir haberde cezaevlerinde işkence olaylarının yaşandığı ve suç duyurularının takipsiz kaldığı yönündeki haberlere yönelik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, cezaevlerinde yapılan iş ve işlemlerin Anayasa ve kanunların çizdiği çerçevede, uluslararası standartların üzerinde, insan haklarına saygılı ve modern infaz sistemiyle uyumlu bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Almanya kaynaklı Deutsche Welle (DW) Türkçe Servisi tarafından hazırlanan ’Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları’ başlığıyla yayınlanan ve içerisinde ’Suç duyurularının takipsiz kaldığı’ iddialarını barındıran manipülatif, karalayıcı, algı oluşturmaya yönelik haberle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında yürütülen uygulamalar, yapılan iş ve işlemler Anayasa ve kanunların çizdiği çerçevede, uluslararası standartların üzerinde, insan haklarına saygılı ve modern infaz sistemiyle uyumlu şekilde yürütülmektedir. Ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalar ve uygulamalar bağımsız kurumlar ve kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmektedir. Yine Türkiye’de bulunan ceza infaz kurumlarında 7/24 görüntü alan kamera sistemleri mevcut olup bu sistemler sayesinde ceza infaz kurumları yakından takip edilmektedir. Bununla birlikte ceza infaz kurumlarında meydana gelen münferit olaylara yönelik derhal inceleme yapılarak idari soruşturma başlatılmakta, konu adli makamlara intikal ettirilmektedir. DW’nin ülkemizde bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli denetlenen ceza infaz kurumları ile ilgili yalan ve algıya yönelik haberler üretmek yerine, kendi ülkesindeki cezaevlerinde yaşanan ve birçok medya organına yansıyan şiddet, kötü muamele, tecavüz ve intihar olaylarını araştırıp haber yapmasında fayda olduğu düşünülmektedir. DW’nin genel yayın politikasının ülkemiz kurumlarını yıpratmaya yönelik olduğu bilinmekte olup söz konusu haber de sübjektif değerlendirmeler içermekte, basının tarafsızlığı ilkesine gölge düşürecek niteliktedir. DW, olumsuz algı oluşturmaya ve ceza ve infaz kurumlarımızı karalamaya yönelik haberlerine bir yenisini daha eklemiş olup bu tür haberlere itibar edilmemelidir.”

SHA Editör
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