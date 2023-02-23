Ceza yememek için direksiyonda yer değiştirdiler, ama drondan kaçamadılar

Eskişehir’de dron ile havadan yapılan trafik denetiminde tespit edilen araç sürücüsüne, uygulama noktasına gelmeden durup sürücü değiştirdiği için toplam 16 bin 380 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğince, 22 Şubat günü Tepebaşı ilçesi çevre yolu üzerinde havadan dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde, uygulama noktasına gelmeden durup sürücü değiştirdiği tespit edilen bir araçta yapılan incelemede, araç sürücüsünün alkollü araç kullanımından dolayı sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği öğrenildi. Tespit üzerine, araç sürücüsü ve ruhsat sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-B Maddesine istinaden toplam 16 bin 380 TL trafik idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.