Cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuşun kardeşi: 'Ağabeyimin benimle ilgili hayalleri vardı, 'Sen de asker olacaksın' diyordu'

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi tarafından otomobili gasp edilip silahla öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri, Ankara’da düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden uzman çavuşun kardeşi Burak Ekri, "Benimle ilgili hayalleri vardı. ‘Birlikte göreve gideceğiz, sen de asker olacaksın’ diyordu" dedi.

Olay, 19 Ekim akşamı Edremit ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevinden firar eden Mustafa Emlik (36), aracını gasp ettiği Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi (29) silahla öldürdü. Saldırılarına devam eden Emlik, kaçmaya çalıştığı sırada bir kişiyi daha öldürüp 2’si polis 7 kişiyi de yaraladı. Saldırgan Emlik, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybederken, Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin cenazesi, Edremit 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen resmi tören sonrasında dün Ankara’ya getirildi. Ekri için Etimesgut ilçesinde yer alan Ahi Mesud Söğüt Cami’sinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Uzman çavuşun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’na defnedildi. Ekri’nin bir hafta önce Balıkesir’de yeni görevine başladığı öğrenildi.

Törende, Ekri’nin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları yer aldı. Uzman çavuşun Türk bayraklı tabutuna sarılan acılı aile fertleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ağabeyimin benimle ilgili hayalleri vardı, ‘Sen de asker olacaksın’ diyordu"

Törende asker üniforması giyen Uzman Çavuş Ekri’nin kardeşi Burak Ekri, ağabeyiyle birlikte asker olma hayallerinin olduğunu belirterek, "Her şeyime ağabeyim yardımcı olurdu. Kalleş bir saldırının kötü bir sonucu oldu. Çok acılıyız. Bu zamana kadar hep en iyisini, devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı. Sonucu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim, o da beni çok severdi. Hayalleri vardı. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki, ‘Birlikte göreve gideceğiz, sen de asker olacaksın. Ben seni eğitiyorum’ derdi. Bana da çok güvenirdi" dedi.

"Acımız gerçekten tarif edilmez"

Ekri’nin dayısı Oktay Baranlıoğlu ise, "Acımız tarif edilmez. Çok üzgünüz. Böyle olması bizi çok üzdü. 7 yıldır zaten yurt dışında operasyonlardaydı. Birliği, Balıkesir’de olduğu için oraya da 1 hafta önce gitmişti. 4 Ekim’de kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Bu toplumdan bu insanları toplasınlar. Kurtulmak istiyoruz. Bunlar artık bizim mahallelerimize, sokaklarımıza, şehirlerimize kadar girmişler. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.