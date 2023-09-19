Cezaevi müdürünün öldürülmesi talimatı veren firari Şerafettin Dadaş yakalandı

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, 'Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek' suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs yakalandı.

Cezaevi müdürünün öldürülmesi talimatı veren firari Şerafettin Dadaş yakalandı
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Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya’da yakalandı.

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