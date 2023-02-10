Cezaevi personeli hazırladı, 2 yardım tırı dualarla yola çıktı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri tarafından depremden zarar gören vatandaşlara gönderilmek üzere hazırlanan iki yardım tırı Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan personel tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere içi malzeme dolu 2 tır hazırlandı. Marmara Açık Cezaevi’nden yola çıkan tırlarda yaklaşık 500 bin TL nakdi yardım ile afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan gıda, giyim, temizlik, tıbbi ve ısınma malzemeleri ile dolduruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Şenol’un da katıldığı uğurlamada, tırlar Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Öten yandan, bugün Bakırköy Adliyesi’nde de bir daha yola çıktı öğrenildi. Ayrıca, deprem bölgesine hareket eden CEKUT ekibinin ilk günden itibaren arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ettiği ve başarılı bir şekilde kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.