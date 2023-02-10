Cezaevi personellerinin hazırladı 2 yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı

Marmara ceza infaz kurumu kampüsü, Metris kapalı ceza infaz kurumu ve Bakırköy kadın kapalı ceza infaz kurumlarda görev yapan personel tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere içi malzeme dolu 2 tır hazırlandı. Marmara açık cezaevinden yola çıkan tırlarda yaklaşık 500.000 TL (beş yüz bin) para ile afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan gıda, giyim, temizlik, tıbbi ve ısınma malzemeleri ile dolduruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Şenol’un da katıldığı uğurlamada, tırlar Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Öten yandan, bugün Bakırköy adliyesinde de bir daha yola çıktı öğrenildi. Ayrıca, günden itibaren deprem bölgesine hareket eden Cekut ekibi ilk günden itibaren arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ettiği ve başarılı bir şekilde kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.