Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu'nun burada yapılacak resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkması bekleniyor.

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  • 31.05.2022 13:22
  • Güncelleme: 31.05.2022 13:33
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

’Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’, ’Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ ve ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi.

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Sabah 11.30 sıralarında adliyeye gelen Kaftancıoğlu, infaz savcılığına çıktı. Buradaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu’nun, gün içerisinde Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında çıkması bekleniyor.

SHA Editör
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