Cezayir'de Bursa rüzgarı esiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik yürütülen iki ayrı UR-GE projesi kapsamında 61 Bursalı firma, Cezayirli sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmelerinde buluştu. Başkent Cezayir’de iki gün sürecek programın ilk gününde 500’e yakın Cezayirli iş insanı Bursalı firmalarla bir araya geldi.

Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü UR-GE projeleri ile dünyaya açılmaya devam ediyor. BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında bugüne kadar ABD’den Özbekistan’a, Gana’dan Sırbistan’a kadar dünyanın dört bir yanında ihracat seferberliği yapan sektörün son durağı Kuzey Afrika ülkesi Cezayir oldu. Afrika’nın üçüncü büyük ekonomisi olan ve kıtanın Akdeniz’e açılan ticaret kapısı olarak nitelendirilen Cezayir’de UR-GE üyeleri ilk olarak kentin önemli ticaret merkezleri Baraki ve El Hamiz’i ziyaret etti. Cezayir pazarını yakından tanıma imkanı bulan firmalar, ikili iş görüşmeleri etkinliğinde ise yeni işbirliklerinin ilk adımlarını attı.

Cezayir’de Bursa iş dünyasına büyük ilgi

Cezayir basınının da büyük ilgi gösterdiği görüşmelerin açılış programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, Cezayir Ticaret Başmüşaviri Mehtap Atakan Özkan, Cezayir Ticaret Müşaviri Özgür Saman, Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Merkezi (CAAID) Başkanı Amine Boutalbi ile Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh da katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Bursa’nın bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretim gücü, ihracat potansiyeli ve UR-GE projeleriyle yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Dostluk ilişkilerini ticarete yansıtmayı hedefliyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme kararlılığını vurguladı. İsmail Kuş, "Dost ve kardeş ülkemiz Cezayir ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek, firmalarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek ve yeni iş birliklerinin temelini atmak amacıyla buradayız. Gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmelerinin her iki ülke için de verimli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye ile Cezayir’in asırlara dayanan köklü bir ortak tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu söyleyen İsmail Kuş, iki ülke arasındaki dostluğu ve güveni daha fazla ticari ilişkiye dönüştürmek istediklerini vurguladı.

"Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’nin lokomotifi"

Türkiye’nin tekstil başkenti Bursa’dan 61 firmanın temsilcilerinden oluşan 105 kişilik güçlü bir heyetle Cezayir’de bulunduklarını ifade eden İsmail Kuş, Bursa’nın tekstil sektöründe olduğu kadar bebek ve çocuk konfeksiyonu üretiminde de ülkenin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. İsmail Kuş, "Türkiye’deki toplam üretimin yarısından fazlası Bursa’da gerçekleşiyor. Vişne Ticaret Bölgesi, bu alanda önemli bir ticaret üssü konumunda. Bu sektörde büyük emeği bulunan BEKSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli üyeleri de heyetimizde yer alıyor" dedi. BTSO olarak Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen UR-GE projeleri kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde önemli organizasyonlar düzenlediklerini belirten İsmail Kuş, "Cezayir, bu çalışmalarımızda öncelikli gördüğümüz stratejik pazarlardan biri. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle ticaretimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Sayın Büyükelçimize ve Cezayirli dostlarımıza nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursa Emir Abdulkadir’in şehri"

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, organizasyonu gerçekleştiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti. Bursa’nın Cezayir’in kurucusu ve milli kahramanı Emir Abdulkadir’in şehri olduğunu hatırlatan Küçükyılmaz, "Emir Abdulkadir, Fransızlara esir düştüğünde Osmanlı topraklarına gitmek istiyor ve Bursa’ya yerleşiyor. 1853’ten 1856’ya kadar üç yıl boyunca Bursa’da yaşıyor. Biz Türkler Emir Abdulkadir’i çok iyi tanır ve severiz" dedi.

Ticaret ve yatırımlarda hedef 10 milyar dolar

Küçükyılmaz, Türkiye ile Cezayir’i birbirine bağlayan tarihi ve manevi bağlara dikkat çekerek, "316 yıl boyunca aynı dava için mücadele ettik, aynı zaferleri kazandık, aynı acıları paylaştık. İnebahtı ve Avarin’de donanmalarımız yakıldı, Preveze ve Cerbe zaferlerini birlikte kazandık. Bu güçlü dostluğu ve tarihi ilişkileri geleceğe taşımak için ticaret büyük önem taşıyor. Ticaret insanları birbirine yaklaştırır. Bursa’dan gelen firmalarımız burada aslında birbirimize çok benzediğimizi fark ettiler" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında ekonomik ilişkilere değinen Büyükelçi Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolar, Cezayir’deki Türk yatırımlarının ise 7,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Ancak biz bununla yetinmek istemiyoruz. Her iki devlet başkanımız da bu rakamları 10’ar milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu anlamda iki gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliğin hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Yeni kapılar açacak"

Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, hem diplomasi hem de halkın temsilcisi olarak etkinlikte yer aldığını belirterek, Türkiye ile Cezayir arasındaki köklü ve sıcak ilişkilerin geleceğe taşınması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Guesri, "Siyasi ve ekonomik tüm alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu karşılıklı temaslar dostluğumuzu pekiştiriyor" şeklinde konuştu. Bursa’dan gelen heyete teşekkür eden Guesri, "Bu tür organizasyonlar yeni kapılar açar. Hem siyasi hem de ekonomik anlamda birçok fırsatın önünü açacaktır" dedi.

"Bursa ile Cezayir arasında özel bir bağ var"

Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Merkezi (CAAID) Başkanı Amine Boutalbi, Bursalı firmalarla iş yapmak, yatırım fırsatları geliştirmek ve yeni ortaklıklar kurmak amacıyla etkinliğe destek olduklarını belirtti. Dört ay önce Bursa heyetiyle bir araya geldiklerini hatırlatan Boutalbi, "O zaman kendilerine buranın ikinci evleri olduğunu söylemiştim. Bugün bunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye teknoloji ve tekstil sektöründe güçlü bir ülke. Türk firmalar buradan elleri boş dönmeyecek, ortak pazarlar ve yatırım fırsatları bulacaklar. Cezayir’de tüm firmalara kapımız açık, yeni yatırımlar için her türlü imkânı sunuyoruz" dedi. Bursa’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Boutalbi, "Bursa özellikle tekstil sektöründe çok güçlü. Ayrıca Emir Abdulkadir’in ikinci evi olan Bursa ile Cezayir arasında özel bir bağ var. Bu tarihi bağı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bu, iki ülke için de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Karşılıklı ziyaretlerin sürmesi gerekiyor"

Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı ve Tekstil-Deri Komisyonu Başkanı Belhadj Tebbakh, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, Türk firmalarıyla işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu etkinliğin ilk olmasına rağmen son olmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Tebbakh, "Daha büyük projelerle ve güçlü iş birlikleriyle bu sürecin devam etmesini ümit ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 500 Cezayirli sektör temsilcisinin yer aldığı ikili iş görüşmelerinde, Türkiye ve Cezayir arasında yeni ticari iş birliklerinin temelleri atıldı.