Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla firari FETÖ/PDY mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakaladı.

Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla firari FETÖ/PDY mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakaladı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ın yakalanması için ortak operasyon düzenledi. 2 terörist Cezayir’de yakalandı. FETÖ/PDY’nin Cezayir yapılanması içerisinde yer alan Tan ve Bircan’ın ABD’deki örgüt sorumluları ile irtibatlı şekilde Cezayir’deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.