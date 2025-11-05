Cezayir'in bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü kutlandı

Ankara’da Cezayir Bağımsızlık Günü’nün 71’inci yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Cezayir Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara’da bir otelde program düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Guennad, "Bunun en iyi göstergesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Cezayir’in insani gelişmişlik açısından Afrika’nın önde gelen ülkeleri arasında gösterilmesidir. Ekonomik güç bakımından ise Cezayir, Afrika’da üçüncü, Arap dünyasında dördüncü sıradadır. Bu çerçevede Eylül 2025’te Cezayir’de düzenlenen 4. Afrika İç Ticaret Fuarı’nın büyük başarısını burada örnek olarak göstermek uygun olacaktır. Bu fuar, Afrika ülkeleri delegasyonlarına Cezayir’in kaydettiği büyük ilerlemeleri yerinde görme fırsatı sunmuş ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamıştır" dedi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise, "Bugün Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinin gururla anıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cezayir halkının özgürlük uğruna sergilediği mücadele, inanç ve kararlılıkla yazılmış bir bağımsızlık destanı olarak insanlık tarihindeki yerini almıştır. Türkiye olarak istiklaline ve istikbaline yürekten bağlı bir milletin evlatları olarak bu direnişi bağımsızlık iradesinin sarsılmaz bir tezahürü olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cezayir’in 71’inci bağımsızlık yıldönümünü kutlayan Bakan Göktaş, "Cezayir’de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün 71. yıldönümünde Cezayir’in ve Türkiye’nin bağımsızlığı için fedakârca mücadele edenleri hayırla yâd ediyorum. Bu güçlü bağlara Cezayir’de büyükelçi olarak görev yaptığım dönemde yakından tanıklık etmek benim için büyük bir gurur vesilesidir. Sürekli yakından takip ettiğim Türkiye-Cezayir ilişkileri, iki ülke liderlerinin vizyoner iradesiyle son yıllarda yeni bir ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

Cezayir’le olan ikili ilişkilerin her geçen gün ivme kazandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2023’teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan ortak bildiri ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde ülkemizde yakın zamanda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine inanıyoruz. En üst düzeyde sergilenen bu güçlü irade sayesinde ülkelerimizin ve bölgemizin ortak yararına, her alanda iş birliğimizi kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu doğrultuda Afrika’daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir’le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Guennad, Cezayir Bağımsızlık Günü dolayısıyla pasta kesti.