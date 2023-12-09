Chamberlain 4. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Chamberlain 4. golünü kaydetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’ye 3-1’lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada penaltından Oxlade-Chamberlain kaydetti. İngiliz futbolcu, bu golle siyah-beyazlılardaki gol sayısını 4’e çıkardı. Fenerbahçe derbisinde kadar Süper Lig’de 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamasında da 5 mücadelede görev alan Chamberlain’in bu kulvarda gol ya da asisti bulunmuyor.