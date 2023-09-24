Chamberlain, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u 2-1 yendiği mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Chamberlain, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u 2-1 yendiği mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain’den geldi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan İngiliz futbolcu, böylelikle yeni takımıyla ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Chamberlain, Kayserispor müsabakasına kadar Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2’şer, Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında da 1 kez forma giydi.