Check-Up hayat kurtarıyor

Hayat Hastanesi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği Check-Up programlarıyla önemli sağlık kazanımlarına imza attı. Hastaneye başvuran 6 bin 510 kişinin detaylı değerlendirmelerinden elde edilen verilere göre, 165 hastada kanser teşhisi konuldu. Bu vakaların büyük bir kısmı erken evrede tespit edilerek, tedavi süreçlerinde ciddi avantaj sağlandı.

Hastane bünyesinde Check-Up sonrasında teşhis edilen çeşitli sağlık problemleri doğrultusunda, aynı yıl içinde 860 hastaya cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Bu veriler, düzenli sağlık kontrollerinin bireyler için ne denli hayati olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayat Hastanesi’nin Check-Up Hekimi Dr. Neriman Bakal, check-up uygulamalarının sadece genel sağlık taramasıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sinsi ilerleyen hastalıkların erken dönemde teşhisinde büyük rol oynadığını belirtti. Dr. Bakal, "Kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranları ciddi şekilde yükseliyor. Düzenli check-up, sağlıklı bireylerin farkında olmadan taşıdığı riskleri ortaya çıkarabiliyor. 2024 verilerimiz bunu açıkça gösteriyor" dedi.

Check-Up Hekimi Dr. Bakal ayrıca, özellikle 40 yaş üstü bireylerin yılda en az bir kez genel sağlık taramasından geçmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin ise doktorlarıyla risk faktörlerini değerlendirmesi ve kişiye özel tarama programlarına yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta geç kalma, erken tanı için adım at!

Hayat Hastanesi’nin gelişmiş laboratuvar altyapısı ve uzman hekim kadrosu eşliğinde sürdürülen Check-Up programları, yalnızca istatistiklere değil, doğrudan yaşam kalitesine ve süresine etki ediyor. Günümüzde pek çok kanser türü, düzenli kontroller sayesinde erken evrede tespit edilebiliyor. Hayat Hastanesi, "erken teşhis hayat kurtarır" ilkesiyle, toplumu düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.