Check up kişiye özel yapılmalı

Check-up’ın hayatın bir parçası haline gelmeye başladığını belirten Dr. İlyas Türköz, "Check-up’ın en önemli özelliği, içeriğinin kişiye özel olarak belirlenmesidir. Check-up’ta nelere bakılacağı yaşınıza, cinsiyetinize ve sağlık ve genetik risklerinize göre hazırlanmalı ve size özel olmalıdır" dedi.

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle radyasyon yayan elektronik araçları daha sık kullanmanın yanı sıra, zararlı koruyucu maddeler içeren kanserojen besinlerin bilinçsizce tüketildiğini ifade eden VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Check-Up Uzmanı Dr. İlyas Türköz, bu durumun geçmişe kıyasla sağlığı daha fazla riske attığına dikkat çekti.

Yüksek teknolojik endüstriyel üretim sayesinde bitkisel ve hayvansal gıdaların miktarı artsa da vitamin ve minerallerden oldukça fakir hale geldiklerini söyleyen Dr. İlyas Türköz, yoğun stres, radyasyon, kafein, hazır ve paketli gıdalar, uyku düzensizliği, güneş görmeden geçirilen günler, alkol, sigara, egzoz dumanı ve kirli hava, hareketsizlik gibi etkenler de eklendiğinde insanların birçok hastalığa karşı savunmasız hale geldiğini vurguladı.

"Check-up hayatımızın vazgeçilmezi oldu"

Günümüzde yüzlerce sağlık bozucu etkenin olduğu bir ortamda kişilerin hastanelere ayıracak vaktinin de çok azaldığını kaydeden Dr. İlyas Türköz, bu aşamada check-up’un (tam bakım) hayat kurtarıcı bir tetkik olarak öne çıktığının altını çizdi. Check-up’ın cep telefonu gibi hayatın bir parçası haline gelmeye başladığını belirten Dr. Türköz, "Check-up yaptırarak içeriği zayıf ürünler nedeniyle maruz kaldığımız vitamin ve mineral eksikliklerini, şeker ve yağ içeriği yüksek besinlerin vücudumuza verdikleri zararları öğreniyoruz. Ayrıca farkında olmadığımız bir hastalığımız varsa, erken teşhis etme şansına sahip olarak tedaviye erken dönemde başlıyoruz. Kanser taramalarımızı yaptırmakla kalmayıp muhtemel riskli durumların hızlıca müdahalesini başlatabiliyoruz. Hepsinden önemlisi, hayatımızda bugüne kadar hangi sağlık hatalarını yaptığımızı öğrenerek daha sağlıklı bir hayat için yeni bir başlangıç yapabiliyoruz. En cazip olanı da günler, belki de haftalar sürecek muayene ve tetkikleri, hayattan kopmadan bir günde bitirerek zamandan büyük tasarruf sağlıyoruz. İşte tüm bu nedenlerle check-up artık hayatımızın bir vazgeçilmezi haline gelmiştir" dedi.

"Yaşa ve cinsiyete göre uygulanmalı"

Check-up’ın en önemli özelliğinin içeriğinin kişiye özel olarak belirlenmesi olduğunu dile getiren Dr. Türköz, "Check-up içeriği ile nelere bakılacağı yaşınıza, cinsiyetinize ve sizin sağlık ve genetik risklerinize göre hazırlanmalı ve size özel olmalıdır. Bunu da check-up’a başlamadan hekiminizle konuşarak son şeklini vererek belirlemelisiniz. İyi bir check-up programı mutlaka sonuçlar açıklandıktan sonra size özel kısa bir eğitimle son bulmalıdır. Hasta olmamak, hastalıkları engellemek sizin elinizdedir. Karar verip bunun için adım attığınızda kimse sağlığınızı sizden alamaz" diye konuştu.

"Rutin olarak yapılmalıdır"

İnsan vücudunun çalışan mükemmel bir makine olduğunu söyleyen Dr. Türköz, "Bu durumun devamlılığı için araçlara yaptırılan yıllık rutin bakımlar gibi insan vücudunun da check-up’a ihtiyacı olmaktadır. Günümüzde insanların yaklaşık yüzde 40’ının kalp ve damar sistemi hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Kalp damar hastalıklarından sonra en yaygın ölüm sebebi ise kanserdir. Günümüzde çoğu kronik hastalık erken önlem alınarak, yaşam tarzını değiştirerek önlenebilmektedir" ifadelerini kullandı.