Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı

İngiliz kulübü Chelsea, sosyal medya hesabından depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hataysporlu eski oyuncusu Christian Atsu için Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu paylaşımında bulundu.

Chelsea'den Christian Atsu paylaşımı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İngiliz kulübü Chelsea, sosyal medya hesabından depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hataysporlu eski oyuncusu Christian Atsu için "Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu" paylaşımında bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerin de etkilendiği depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hatayspor’un Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu için Chelsea sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngiliz kulübü eski oyuncusunun fotoğrafını paylaşarak, "Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu" notunu düştü.