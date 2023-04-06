Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

Chelsea, sezon sonuna kadar Frank Lampard’ı teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Lampard, 2019-2021 yılları arasında da İngiliz ekibini çalıştırmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Graham Potter’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski kaptanı Lampard’ı getirdi. 44 yaşındaki teknik adam, efsanesi olduğu takımı 2019-2021 yılları arasında da çalıştırmıştı. Lampard, bu periyotta Chelsea’nin başında 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.

İngiliz teknik adam, son olarak ise Everton’da görev almıştı. Frank Lampard, Everton ile 44 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.