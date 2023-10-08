CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.
CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kongrede 600’den fazla il delegesi oy kullanacak.