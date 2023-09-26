CHP, acele kamulaştırma kararı hakkında bilgi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Örgütü, Kadıköy Mahallesi’ndeki bazı tarım arazilerinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile acele kamulaştırma işleminin başlaması dolayısıyla Kadıköy Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Silivri Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Melih Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı Av. Melisnur Koşar, Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Mehmet Keleş ve partililer Kadıköy Mahallesi’nde esnaf ve kıraathaneşeri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirdi.Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik’in de katıldığı bilgilendirme toplantılarında partili avukatlar Melisnur Koşar ve Mehmet Keleş, hukuki süreçlerle ilgili olarak soruları cevapladı.İstanbul 1. Numaralı Baro avukatları Beyza Dinçbudak ve Hande Kurtan da yine soruları cevaplayarak vatandaşları bilgilendirdi.Toplantıda bir konuşma yapan CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, acele kamulaştırma kararının yanlış bir adım olduğunu belirterek; “…Hükümetin, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için doğal ve yenilenebilir enerjiden yana adımlar atmasını doğru bulduğumuzu belirtmek istiyoruz lakin deyim yerindeyse adam ekilse çıkacak Kadıköy’ün değerli ve verimli tarım arazilerine, bu rüzgar güllerini kurarak bu değerli toprakların verimliliğini bitirmesine ve Kadıköylü çiftçilerimizi mağdur duruma düşürmesine karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz..." şeklinde konuştu.