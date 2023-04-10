CHP aday listelerine giremeyen Romanlar, CHP İstanbul İl Binası önünde eylem yaptı

28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için CHP’nin aday listesinde yer bulamadıklarını ifade eden Romanlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Adaylar açıklandıktan sonra CHP listelerinde Roman adayın olmaması bir grup Roman vatandaş tarafından protesto edildi.

‘Romanlar meclise’ sloganlarının atıldığı protestoda grup adına konuşan tiyatro oyuncusu ve İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay, “Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar birçok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan roman toplumu Türkiye’de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve roman meselesini gündeme gelememektedir. Romanların yoğun yaşadığı bölgelerde insani yaşam koşulları zülüm niteliğini taşır vaziyete gelmiş ve bu sorunları devlet eliyle çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Geldiğimiz noktada altı boş açılımlar, içi boş strateji belgeleri bu topluma merhem olmamakta, toplum özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nde, yani Atatürk’ün partisinde kendini temsil yeteneğini maalesef ki ikinci yüzyıla girerken kaybetmiştir. İstanbul’da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul’dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye’yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır.

İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti’den oy sağlayan Romanlar İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne buradan çağrımızdır ikinci yüzyılda Romanlar mecliste olmalıdır. Geçen dönem İstanbul’da 2. bölgede 12. sırada bir temsiliyet hakkımız varken (Bahattin Turnalı) bugün açıklanan listelerde gördük ki bu temsiliyet de elimizden alınmıştır. Bu manada gereğinin yapılmasını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımızla arz ediyoruz.” diye konuştu.

Açıklama sonrası alkış ve slogan atan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.