CHP adayı Bora Balcıoğlu ziyaretlerini sürdürüyor

Balcıoğlu'nun Silivri Devlet Hastanesi ziyaretinde, Başhekim Op. Dr. Mehmet Akif Seylan ile gerçekleştirdiği görüşme, Silivri’deki sağlık hizmetlerindeki iyileştirmelerin ve sorunların çözümünün öncelikleri arasında olduğunu gösterdi. Balcıoğlu, sağlık personeline teşekkür ederek, ilçenin sağlık sorunlarına somut çözümler sunma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Balcıoğlu, esnafın karşılaştığı zorlukları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını gündeme getirdi. Küçük esnafın yaşam koşullarını ve iş yapma şartlarını iyileştirmek için somut adımlar atılacağının altını çizdi.

Silivri Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ndeki toplantıda, Kooperatif Başkanı Şaban Erdan ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, Balcıoğlu'nun yerel ekonominin kalkınması için esnafın talep ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye söz verdi.

Ayrıca, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Silivri Tokatlılar Derneği'nin temsilcileri ile buluşan Balcıoğlu, katılımcı demokrasiye vurgu yaparak, ilçede yaşayan her topluluğun sesinin duyulmasının ve onların fikirlerinin yönetim sürecine dahil edilmesinin önemini belirterek 1 nisan sabahı silivri, STK’larıyla yöre ve hemşeri dernekleriyle katılımcı bir belediyecilik anlayışına uyanacak dedi.

