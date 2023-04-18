CHP adayı Bulut'tan İYİ Parti'ye ziyaret
Millet ittifakı ortağı CHP, Silivri İlçe yönetimi, Milletvekili Adayları Doruk Bulut ve Av. Ender Unutan Ersözlü ile birlikte İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Millet ittifakı ortağı CHP Silivri İlçe Başkanlığı; Milletvekili Adayları Doruk Bulut, Av. Ender Unutan Ersözlü, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Belediye Meclis Üyeleri, parti yönetim kadrolarıyla birlikte, geçtiğimiz gün İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
İYİ Parti teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmaları hakkında istişarede bulundular.
Millet İttifakı ortaklarına ziyaretleri için teşekkür ettiler.