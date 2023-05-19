CHP Atatürk anıtına çelenk sundu

Esen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Hemşerilerim,

Devrimlerin en zor adımı, herkesin kenara çekilip teslim olmayı düşündüğü anda, büyük bir cesaret göstererek atılan ilk adımdır. 19 Mayıs 1919 günü; eşsiz Türk devriminin ve mazlum milletlerin makus talihini değiştirecek şahsiyet mücadelesinin en başarılı adımıdır.

O gün Samsun’a ayak basanlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, Anadolu’nun binlerce isimsiz kahramanı ve tüm ezilen milletlerdir. O Samsun’a ayak basanlar Izmir’de Hasan Tahsin, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam, Aydın’da Yörük Ali, Erzurum’da Kara Fatma’dır. Samsun’da yakılan özgürlük meşalesi tüm ezilen milletleri ısıtmıştır.

Hanedanın kendi derdine düştüğü o günlerde Anadolu insanı hiç kimseden emir ve onay beklemeden tercihini yapmış ve işbirlikçilere karşı devrim saflarında yerini almıştır. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’dur ancak dirilen bütün bir insanlıktır. Doğan güneşin adı: Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Değerli Genç Kardeşlerim,

Dâhili ve harici bedhahlara karşı tüm dünyaya örnek olacak devrimci mücadele veren Mustafa Kemal, en kıymetli iki eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni, biz gençlere emanet ederek, ilelebet payidar kalmalarını sağlamıştır. Bu anlamda 19 Mayıs, geçmişe işaret eden bir gün değil geleceği hedefleyen sürekli bir devrim parolasıdır… Unutmayalım ki bizler, görev emrini Bursa Nutku’ndan, gücünü gençliğe hitabeden alan Mustafa Kemal Atatürk gençleriyiz.

Gelinen noktada, Cumhuriyet düşmanlarının Türk gençliğini, aydınları, muhalifleri hedef alması ve her türlü araçla, yolu Cumhuriyet rehberi Atatürk olanları baskılarla gözaltı ve davalarla siyasetten uzak tutmaya çalışması, tesadüf değildir. Cumhuriyet’in gerçek sahibi gençler susturularak biatçı sorgulamayan bir gençlik yetiştirilmek istenmekte. Saray haksızlığa boyun eğmeyenleri, yanlışa yanlış diyenleri susturmaya çalışarak adeta bir istibdat rejimi kurmak istiyor.

14 Mayıs seçimleri ile gördük ki, saray ve sarayın safında olanların en büyük emeli Cumhuriyet’imizin 100. yılında istibdat rejimi kurmak. Bunun için Türk bayrağına hakaret edenleri, Gaffar Okkan’ın katillerini, domuz bağcıları, kadınlara cariye köle diyenleri, çocuk tecavüzcülerini, Atatürk düşmanlarını aynı safta topladılar.

Genç kardeşlerim,

Bu anlamda 1919 Mayıs’ıyla 2023 Mayıs’ı birbiriyle büyük benzerlikler taşımaktadır. Elbette o gün olduğu gibi bugün de “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Ancak; Mustafa Kemal Atatürk yeniden Samsun’a çıkamayacağına göre yapılması gereken ilk şey: Mustafa Kemal’e dönüşmek ve onun gibi düşünmeye, onun gibi meseleleri tahlil etmeye başlamaktır. Bu sayede bir değil milyonlarca Mustafa Kemal, aynı anda kendi zihinsel Samsun’larına çıkabilirler. Atılacak bu adımla beraber, artık Atatürkçe düşünmek ve Atatürkçe davranmak da mümkün hale gelecektir. Şartlar elbette zorlu ancak; 1919’daki kadar değil! Rakipler güçlü ancak; 1919’dakiler kadar değiller. O halde geriye tek bir soru kalmaktadır: “Bizler yani Cumhuriyet sevdalıları 1919’da Samsun’a çıkanlar kadar hazır mıyız?”

Bu soruya “evet” yanıtı verenler 1919 ruhunu doğru kavrayanlardır. Hiç şüphe yoktur ki, Gençliğe Hitabeyi ve Bursa Nutkunu “müebbet görev emri” olarak gören her yaştan Türk gençliği, kutsal emaneti korumak ve ilelebet yaşatmak için gerekli özveride bulunacaktır.

Kıymetli Kardeşlerim,

Yolumuz Tıbbiyeli Hikmetlerin, Kubilayların, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’lerin yolu, Yolumuz Hasan Tahsinlerin, Şerife Bacıların, Gördesli Makbulelerin, Ali Gaffar Okkanların yani durumdan vazife çıkararak gereğini yapanların yoludur. 1919’u sonsuzluğa taşıyacak olanlar da bugünün gençleri bizler olacaktır.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Bugün tüm Silivrili Hemşerilerimi, Cumhuriyet için, Misakı Milli için, Demokrasi için, Atatürk için ayağa kalkmaya ve hep bir ağızdan “Eyy saray! Duy sesimizi saraylar yıkılır saltanatlar çöker! Geliyor Gelmekte olan… Geliyor Halkın iktidarı” demeye çağırıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, kurtuluş mücadelesi için can veren Anadolu’nun binlerce isimsiz kahramanını saygı, rahmet ve minnetle anıyor başta genç kardeşlerim olmak üzere tüm hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.