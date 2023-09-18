CHP Balıkesir İl Başkanlığı için Köybaşı adaylığını açıkladı

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nın 24 Eylül’de yapılacak 38’nci Olağan Kongresi öncesinde mevcut il başkanı Erden Köybaşı düzenlediği basın toplantısı ile il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

2024 seçimlerine odaklı bir yönetim sergileyeceklerini söyleyen Erden Köybaşı, yerel seçimlerde büyük başarı sağlayarak CHP’yi Balıkesir’de iktidar yapmak istediklerini söyledi. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmak istediklerinin altını çizen Erden Köybaşı, CHP’li belediye sayısını da artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

“Yerelde iktidar olmak için adayız”

CHP İl Başkan adaylığını açıklayan Erden Köybaşı, “Söyleyecek sözümüz, yapacak çok işimiz var. Partimizin yüzüncü yılında yapılacak olan yerel seçimler çok önemli hale gelmiştir. Hedefimiz 2024 yılı yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp partimizin 100’ncü yılını, yerel yönetimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tamamlamaktır. Bu hedefle yönetime adayız. Partimizi temsil eden ok, ilerlemeyi, sürati, hedefe ulaşmayı simgelediği için seçilmiştir. Bizde bu şekilde ok gibi hızlı, hedefe ilerleyen başarı odaklı, iktidar hedefine kilitlenmiş bir örgüt yapısı ile 2024 yerel seçimler hedefine yürümemiz gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle yönetime adayız. Kaybedecek bir günümüz, bir dakikamız bile yok, hamasetle zaman kaybetme lüksümüz yok, popülist söylemlerle sonuç alınamayacağını biliyoruz. Geçmişe takılı kalmadan geleceğe yürümemiz gerekiyor" diye konuştu.