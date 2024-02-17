CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney kentsel dönüşüme vurgu yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, seçim öncesi vizyonunu açıklayarak önemli projelerini tanıttı. Güney, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

CHP’nin Beyoğlu İlçesi Belediye Başkan Adayı İnan Güney, projelerini kamuoyuyla paylaştı. Beyoğlu’nda bulunan Ses Tiyatrosu’nda geçekleşen etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Güney, Beyoğlu’nun çeşitli alanlarında yaşayan vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefleyen bir dizi proje sundu. Projeler arasında, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, kültür etkinliklerinin desteklenmesi, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve sosyal yardımların artırılması gibi konular yer aldı. Ayrıca, toplumsal dayanışmayı destekleyen projelerle ilçe genelinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

‘‘Öncelikli projemiz kentsel dönüşüm’’

Kentsel dönüşümün öncelikli projeleri arasında yer aldığını söyleyen Güney, ‘‘30 yıldır bu ilçeyi yöneten yerel siyasetçiler kentsel dönüşümü yapacağız diyor. Biz, burada 29 adada çalıştık, 1 tane adayı burada kamuoyuyla paylaştık. Bu bir ada 694 tane hak sahibinin olduğu bir alan. Dönüşümden sonra bin 400 daireye ulaşılıyor. Bu alanda, 300-350 daireyle dönüşüm maliyeti karşılanıyor, geri kalan ise rezerv alan olarak belediyeye kalıyor. Okmeydanı kendi dönüşüm bütçesini kendi içinde barındıran bir bölge. Biz vatandaşların metre karesini azaltmadan, vatandaşlardan ek bütçe istemeden dönüşüm yapma arzusundayız. Okmeydanı’nda kentsel dönüşümünün seferberlik halinde 5 yılda başlatılması önceliğimiz olacak. Biz bu konuya siyaset üstü bakıyoruz’’ dedi.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi paylaşan Güney, ‘‘Kentsel dönüşüm yapmadan önce 30 yıldır çözülemeyen imar tapu ve plan sorunlarını çözeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın inşaat maliyetinin yüzde 60’ını, emekli vatandaşlarımız içinse yüzde 65’ini karşılayacağız. Tüm riskli yapılara 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği ve sabit taksitli ödeme imkanı sunacağız. Riskli yapılarda yaşayan komşularımıza 7 bin TL, emeklilerimize 9 bin TL kira desteği sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Emekli evleri açılacak’’

Emekli evi projesi ile emeklilere destek sağlayacaklarını dile getiren Güney, ‘‘Emekli şuan pazardan alışveriş yapamıyor. Emekli şu an siyasetin vaatlerinde terk edilmiş, yoksulluğa terkedilmiş. Biz, emekli evi projesi ile emeklilerimizin sıkıntılarını da çözeceğiz. Beyoğlu’nda en az 3 mahallede emekli evi açacağız. Emekli evlerinde emeklilerimizin vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği aktiviteler ve etkinlikler sunulacak. Yılın belirli dönemlerinde inanç ve kültür gezileri düzenleyeceğiz. Ayrıca emeklilere İBB’nin desteği ile yılda 3 kez 5 bin TL olmak üzere pazar desteği verilecek’’ diye konuştu.

İlkokullarda beslenme paketi ve süt desteği

Başkan Adayı Güney ilkokullarda beslenme ve süt paketi desteği sağlayacaklarını da dile getirirken, ‘‘Örnektepe, Sururi, Hacıahmet ve Küçükpiyale mahallelerinde kuracağımız Aile Yaşam Merkezlerinde sosyolog, psikolog, sosyal hizmet ve hukuki destek uzmanları ile danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri vereceğiz. İhtiyacı olan her mahallede 3-6 yaş grubu çocuklar için tam süreli hizmet edebilecek kreşler açacağız. Okul beslenme paketi ve süt projesi ile öncelikli olarak ihtiyaç sahibi mahallelerdeki okullarda ilköğretim çocuklarına beslenme paketi ve süt desteği sağlayacağız. Alan el veren eli görmeyecek şekilde, çocukları rencide etmeden, yemekleri akşamdan eve teslim ederek sessiz bir şekilde dağıtım yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

‘‘5 yıl sonunda kentsel dönüşüm, işsizlik, otopark sorunlarını çözmüş belediyeciliği inşa edeceğiz’’

Güney, ‘‘Beyoğlu’nun sahil ile buluşma projesi bizim için çok önemli. Sahillerin sosyal donatı alanlarının olduğu, yeni nesil çocuk parklarının, kafeteryaların olduğu alanlar olarak kullanıma açacağız. Biz vatandaşa kulak verdik, yönetimimiz boyunca belediyeyi Şişhane’den koltuktan yönetmeyeceğiz. Şişhane’de koltukta oturduğunuzda yoksul mahalleleri göremezsiniz. Değişim arzusu siyaset üstü noktada, üzerimizde sorumluluk var. Biz projelerimizle 5 yılın sonunda otopark sorununu, işsizlik sorununu, kentsel dönüşüm sorununu çözmüş belediyeciliği inşa edeceğiz’’ şeklinde konuştu.