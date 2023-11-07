CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: 'Adayımız Mustafa Bozbey'dir'

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş 38. Olağan Kurultayı’na dair değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir sürece başladıklarını belirten Yeşiltaş, "Yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyükşehir, il ve ilçelerde iddialıyız. Adayımız Mustafa Bozbey’dir. Bursa’yı Mustafa Bozbey ile kazanacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş iki adaylı gerçekleşen kurultayda demokrasi şöleninin nasıl yapıldığını tüm Türkiye’ye göstermiş olduklarını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük iki eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100’üncü yılında gerçekleşen kurultayda Bursa il örgütünün demokrasiye inanarak çıktığını vurgulayan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Tüm delegelerimiz özgür bir şekilde oylarını kullandılar. Kimse kimseye müdahale etmedi. Çünkü delegeleri belirlerken örgütün iradesini yansıttık. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, gençlerimiz başta olmak üzere örgütümüzü temsil eden isimleri delege olarak belirledik. Dolayısıyla her delegemiz örgütüne danışarak oyunu kullandı. Sandığa da örgütün iradesi yansımış oldu. Artık kurultay gündeminden çıkmalıyız. Havuz medyası zaten aylardır gündemini CHP kurultayı üzerinden belirlemeye çalışıyordu. Ülkenin gerçek sorunları dağ gibi birikti. Hükümet bu sorunları çözmeye çalışacağına sadece CHP’yi konuştu. Artık gerçek gündeme odaklanılmalı. İnsanların geçim sorunu var. Bursa’nın yönetilemez sorunları var. Gerçek gündem bu. Bunları konuşmalıyız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir sürece başladıklarını söyleyen Yeşiltaş, "Yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyükşehir, il ve ilçelerde iddialıyız. Yeni stratejilerle, yeni yaklaşımlarla vatandaşa dokunmayı, sorunlarına çözüm bulup uygulamaya koymayı sürdüreceğiz. Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden çok umutlu. Örgüt olarak bizler de hazırız. Yeni bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz. Önce yerelde sonra Türkiye genelinde iktidara gelecek ve hep birlikte güzel günler göreceğiz. Son günlerde basında üzülerek bazı dedikodular duyuyoruz. Şunu net açıklıyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey’dir. Bunu zaten Genel Başkanımız Özgür Özel de seçildiği gün katıldığı canlı yayında Bursa için aday mutabakatının olduğunu ve kazandığımız kentlere ilk ekleyeceğimiz yer olduğunu vurguladı. Burada ortak adaydan kastı Mustafa Bozbey’dir. Çünkü Mustafa Bozbey’in sokakta müthiş karşılığı var. İnsanlar Mustafa Bozbey’i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Parti olarak bize düşen de vatandaşın isteğini gerçekleştirmektir. 2024 yılında Bursa’nın sosyal belediyecilikle tanıştığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.