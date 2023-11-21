CHP'de adaylıklar için başvuru süreci başladı.

Konuyla ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür imzası,le yapılan açıklama şu şekilde:

CHP Genel Merkezinin 20/11/2023 tarih ve 2023/1582 sayılı genelgesi gereği 31 Mart 2024 Yerel seçimleri aday adaylık müracaatları 21/11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında İlçe Başkanlığımızca yapılacaktır. CHP Silivri İlçe Başkanlığınca, ilçemizde aday adayı olacak Belediye Başkan ve Meclis üyesi müracaatları 28/11/2023 Pazartesi günü saat: 17.00’a kadar kabul edilecektir. CHP Silivri İlçe Örgütü ve Silivri Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.