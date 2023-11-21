CHP'de adaylıklar için başvuru süreci başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkanı ve meclis üyeliği adayı olmak isteyenlerin müracaat süreci başladı.
Konuyla ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür imzası,le yapılan açıklama şu şekilde:
CHP Genel Merkezinin 20/11/2023 tarih ve 2023/1582 sayılı genelgesi gereği 31 Mart 2024 Yerel seçimleri aday adaylık müracaatları 21/11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında İlçe Başkanlığımızca yapılacaktır. CHP Silivri İlçe Başkanlığınca, ilçemizde aday adayı olacak Belediye Başkan ve Meclis üyesi müracaatları 28/11/2023 Pazartesi günü saat: 17.00’a kadar kabul edilecektir. CHP Silivri İlçe Örgütü ve Silivri Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.