CHP'de devir teslim töreni

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel’e devretti.

2010’da yapılan 33. Olağan Kurultay’da Genel Başkan olarak seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultayda Genel Başkan olarak seçilen Özgür Özel’e koltuğu devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından CHP Genel Merkezine gelen Özgür Özel’i 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bir grup partili karşıladı. İki genel başkan daha sonra devir teslim töreni için makam katına çıktı. Makamda gerçekleştirilen töreninin ardından Özgür Özel kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra Özel, Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezinden uğurladı. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun 45 dakika baş başa bir görüşme gerçekleştirdikleri daha sonra 15 dakikada heyetler ile birlikte görüştükleri öğrenildi.

“Partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ifade etti”

Yaptıkları 1 saatlik görüşmeden bahseden Özel, “Önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ifade etti” dedi.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Yeni genel başkanımızı hepimiz saygıyla selamlıyoruz. Ona yürekten başarılar diliyoruz. Başarılı olması içinde hepimiz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dolayısıyla Genel Başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta Cumhuriyet Halk Partili olarak hepimizin ortak görevi. Bu ortak görevimizi güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz. Tekrardan Sayın Genel Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“Genel Başkanımız için en büyük onur bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir”

Devir teslim töreninde konuşan Özel, "Genel Başkanımızın bu odada bulunan herkeste çok emeği var. En çok da bana emeği var, partimize çok emeği var. Kendisi partimizi çok zor dönemlerde Türkiye siyasi hayatının en çalkantı, en zor dönemlerinde çok büyük bir mücadele verdi. Partimizin cumhuriyetle husumeti olan, cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla husumeti olanların, iktidarların çok önemli bir bölümünde çok önemli bir mücadeleyi de Sayın Genel Başkanımız sırtladı" dedi.

"Bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı" diyen Özel, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde olan ve Atatürk’ten bugünü miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri dikkat etmem gereken hususlara aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım. Sayın Genel Başkanımız için en büyük onur bütün örgütümüzün, bütün üyelerimizin kendisini çok sevdiği ve hep sevecekleridir. Biz de bundan sonraki süreçte takıldığımız her yerde zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimini başvuracağız. Ben şahsıma ger birimize her birinize bütün Cumhuriyet Halk Partililere ve partimize yapmış olduğu katkılar vermiş olduğu üstün emek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.