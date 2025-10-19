CHP'de gergin kongre

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Başkanı Ali Özdemir, düzenlenen kogrede güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Kongrede Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Ali Özdemir arasında tartışma yaşandı.

CHP Bilecik İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede başkanlık için mevcut İl Başkanı Ali Özdemir’in yanı sıra Berna Pamukçu da aday oldu. 193 delegeden 189’u oy kullanırken, Ali Özdemir 149, Berna Pamukçu 39 oy aldı. Seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldi. Mevcut başkan Ali Özdemir güven tazeledi. 2023 yılında yapılan 38’inci olağan kongrede de aday olan Berna Pamukçu 29 oy almıştı.

Öte yandan kongrede Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Ali Özdemir arasında sözlü atışma yaşanırken, ortam bir anda gerildi.