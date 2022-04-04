CHP'de görev değişikliği

Geçmiş dönem belediye Başkan Yardımcısı, İBB ve Silivri belediyesi meclis üyesi Bora Balcıoğlu, CHP'nin Silivri Belediye Meclisinde Grup Başkanvekili görevine getirildi.

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  • 04.04.2022 16:09
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:10
CHP'de görev değişikliği
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Görevlendirme il ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Partimizin yeni dönem Silivri Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak Bora Balcıoğlu görevlendirildi. Görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten Melih Yıldız’a da çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Alınan kararın partimize ve ilçemize hayırlı olmasını diler, meclis grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz.” İfadeleri kullanıldı.

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