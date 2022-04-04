CHP'de görev değişikliği

Görevlendirme il ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Partimizin yeni dönem Silivri Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak Bora Balcıoğlu görevlendirildi. Görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten Melih Yıldız’a da çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Alınan kararın partimize ve ilçemize hayırlı olmasını diler, meclis grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz.” İfadeleri kullanıldı.