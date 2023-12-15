CHP'de gözler İstanbul'da: İşte kulislerde konuşulan o liste
CHP'nin İstanbul'da ilçe belediyeleri için aday göstereceği isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre bazı ilçelerdeki isimler sabit kalırken birçok ilçe için yeni isimler ön plana çıktı. Söz konusu ilçelerde öne çıkan adaylar bazıları şöyle:
Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş, Ataşehir: Onursal Adıgüzel, Bakırköy: Ertan Yıldız, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Beylikdüzü: Murat Çalık, Beyoğlu: İnan Güney, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Erhan Güzel, Esenyurt: Ali Gökmen, Eyüpsultan: Bülent Özmen, Fatih: Mahir Polat, Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe, Güngören: Temel Akkoç, Küçükçekmece: Kemal Çebi, Maltepe: Deniz Erzincan, Silivri: Doruk Bulut, Sultanbeyli: Ayhan Koç, Şişli: Emrah Şahan.