CHP'de İlk Müracaat Işıköndeş'ten Geldi

CHP’de 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurularının başlaması ile birlikte ilk resmi dosya teslimi, eski CHP İlçe Yöneticisi ve şu anki İlçe Yöneticisi Ersoy Işıköndeş’in eşi Mimar Sibel Aydın Işıköndeş’ten geldi. Sibel Aydın başvuru dosyasını CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e sundu.

MİMAR SİBEL AYDIN IŞIKÖNDEŞ KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Silivri Değirmenköy’de doğdum. İlköğretimimi Değirmenköy Fevzipaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra Devlet Parasız Yatılı Okul sınavını kazanarak ortaöğrenimimi Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak tamamladım. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yükseköğretim eğitimime başladım. 2013 yılında eğitimi tamamlayarak mezun oldum. Mezun olduktan sonra Silivri’de çeşitli firmalarda mimari proje yöneticisi ve şantiye şefi olarak çalıştım. 2017 yılında Sibel Aydın İnşaat Mimarlık işletmemi kurarak iş hayatıma burada devam etmekteyim. Mimarlık mesleğimin yanında Mimar Kamu Bilirkişiliği de yapmaktayım. 5 Ocak 2020 tarihinde yapılan 12. Olağan Silivri İlçe Kongresi’nde seçilerek İlçe Başkan Yardımcılığı ve İmar Ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunda Başkanlığı görevlerini sürdürdüm. SODEV Yerel Yönetimler Akademisi’ni tamamladım. Büyük Mübadele Derneği, Atatürk Düşünce Derneği, Silivri Kadın Girişimciler Derneği üyesi olarak sivil toplum hayatında aktif olarak görev almaktayım. Evli ve bir çocuk sahibiyim. İyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Klipstv/Tolga Emek