CHP'de kurultay tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Toplantısında 38. Olağan Kurultay’ın 4-5 Kasım’da yapılması kararı alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son Parti Meclisi Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında son siyasi gelişmeler, CHP Genel Merkez ve 81 İl Başkanlığının ilçeleri de kapsayan, Brüksel ve ABD temsilciliğinin 2022 yılı kesin hesap onaylanması ve 38. Olağan Kurultay’ının toplanacağı yer, gün ve saatin belirlenmesi başlıkları yer aldı.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren Parti Meclisi Toplantısı sonrası edinilen bilgilere göre 38. Olağan Kurultay’ın 4-5 Kasım’da yapılması kararı alındı.

Öte yandan toplantıda, Tüzük Kurultayı’nın 25-26 Kasım’da yapılmasına da oy birliğiyle karar verildiği ancak kurultayda belirlenecek yeni Parti Meclisi üyelerinin alacağı kararla bu tarihin değişiklik gösterebileceği kaydedildi.