CHP'de skandal büyüyor: 'Narkozun etkisindeyken imza attırdılar' iddiası

Edirne’de CHP içinde yapılan ön seçimle büyük bir farkla belediye başkan adayı seçilen ve daha sonra sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ifade edilen Şükrü Ciravoğlu’nun sevenleri eylem yaptı. CHP binası önünde toplanan partililer, yaşanan duruma tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef gösterdi. Hastanede tedavisi süren Şükrü Ciravoğlu’nun oğlu Berk Civaroğlu ise, babasına narkoz etkisindeyken imza attırıldığını düşündüğünü belirtti.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Şükrü Ciravoğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken, alınan karar ile adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Ciravoğlu’nun adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Edirne Belediye Başkan Adaylığına Filiz Gencan Akın atandı.

Edirne’de yaşanan olaya eylem yaparak tepki gösteren Ciravoğlu’nun CHP’li üyeleri ve sevenleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hak, hukuk, adalet sloganları atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Öte yandan tedavisi hastanede tedavisi süren Şükrü Ciravoğlu’nun oğlu Berk Civaroğlu, babasına narkoz etkisindeyken imza attırıldığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, CHP üyesi olan İbrahim Işık’ın iddialarına göre Şükrü Ciravoğlu, tedavi gördüğü hastanede, Genel Başkan Özgür Özel’in yoğun baskılarıyla hastaneye noter gönderilerek görevden el çektirildi.

Diğer partililer de açıklamalarda bulunarak yaşanan olaya tepki gösterdi.

"Edirne halkının iradesi ipotek altına alınamaz"

Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çektirilmesine tepki gösterdiklerini belirten CHP’li İbrahim Işık, “Biz Cumhuriyet Halk Partililerle binamızın önünde bulunma nedenimiz İl ve Merkez ilçe yönetimin dışında gelişen. Genel Merkezden gelişen, bir irade gaspına karşı buradayız. Ön seçimde açık farkla Şükrü Ciravoğlu, kazandı ve Genel Merkeze iletildi. Bunun takipçisi denetimcisi de Genel Merkezdi. Parti meclisi üyesi bir milletvekilimiz Genel Merkezden gelmiş onların denetiminde Cumhuriyet Halk Partililer mükemmel bir ön seçim yaşatmıştır. Bunu yok sayamazlar. Bunu madem yaptılar; buna uygun hareket etmek, buna göre devam etmek zorundalar. Seçimi açık farkla kazanmış bir aday varken, gereksiz doktorların raporlarında uymayan, sadece hastanede dinlenmesi istenen bir süreçte hasta diye, bu süreci yürütemeyecek diye uydurma bahanelerle Şükrü Ciravoğlu’nun iradesi, dolayışı ile Edirne halkının iradesi ipotek altına alınamaz. Elimizden alınamaz. Biz bunu haykırıyoruz. ve tekrar hak hukuk adalet isteyeceğiz. Bundan sonra süreci bekleyeceğiz” dedi.

"Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz"

Eylemde basın metnini okuyan CHP üyesi Hüseyin Taşkan ise, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Belediye Başkan atamalarında ön seçim sonuçlarına uyulacağını ifade etmişti. Edirne’mizde yapılan ön seçimde 1591 oy almış olan Şükrü Ciravoğlu yerine, 683 oy alan Filiz Gencan Akın’ın atanmasına hak, hukuk ve adalet savunucusu olan partimiz adına anlam veremedik. Edirne’mizde 35 yıl sonra ilk defa Belediye Başkanlığı için ön seçim yapılmıştır. Edirne halkının büyük çoğunluğunun duyguları CHP’li üyelerce sandığa yansıtılmış, Şükrü Ciravoğlu açık farkla seçimi kazanmıştır. Sonuçta sadece partililerce değil, toplumun büyük bir kesimi tarafından seçim çalışmalarına başlanmış, geziler ve reklam panolarında seçim vaatlerimiz halka duyurulmaya başlanmıştır. Şükrü Ciravoğlu, geçirdiği küçük rahatsızlık neticesinde kalbinin tek damarına stent takılması sonrası, Ankara’ya aday tanıtım toplantısına çağrılmış ve gitmiştir. Sonrasında anjiyografi kateter giriş noktası olan kasık bölgesinden cilt altına oluşan küçük kan damlası sızıntısının tedavisi için hastaneye başvurulmuştur. Doktorlar kalbinde büyük kalıcı bir sorun olmadığını ifade etmiştir. Kendisinin sadece birkaç gün istirahat etmesi gerektiği bildirilmiştir. Yatışının hemen ertesi günü adaylıktan çekilmesi yönünde yapılan söylemleri ve hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz. Edirne’de dürüst ve onurlu bir kişilik olarak tanınan adayımıza yapılan bu uygulama sadece üyeler değil, halk tarafından da yadırganmıştır. Biz bu zihniyete karşıyız” şeklinde konuştu.

"Ankara sesimizi duysun”

Şükrü Ciravoğlu’un adaylıktan çekilmesi üzerine CHP İl binası önünde gerçekleştirilen açıklamaya katılan Keşan Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Bezbaş, “Örgütün iradesi yok sayıldı. Edirne’nin en dürüst namuslu şerefli insanlarından birisi, 70 yaşına kadar partiye hizmet etmiş, bir tane de maaş kursağından geçmemiş bir insanın farkla kazandığı ön seçiminde hakkıyla atandığı bir görevin gasp edilmesi, elinden alınması ve haksızlığa uğradığı için toplandık. Şükrü ağabeyi geri istiyoruz Genel Merkez. Anti demokratik nedir? CHP düzelirse Türkiye düzelir. Şükrü ağabeyi geri getirin. Seçim kaybedilirse vebali sizin üzerinizdedir.

Genel başkan, bırakın jurnalcileri, dedikoducuları, yalan atanları bırakın. Sadece tertemiz üyeler burada, Şükrü ağabeyi geri istiyoruz. Edirne siyasetini dizayn etmeyi bırakın. Kişilerle işimiz yok. Şükrü ağabey geri gelecek, Edirne’de CHP’si yerel iktidarına devam edecek. Ankara sesimizi duysun” dedi.

"Karar alma sürecinde ben narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum"

Babasının sağlık durumun iyi olduğunu belirten Berk Ciravoğlu, "Babam hastaneye ilk yattığı zaman bir işlemi yarım kalmıştı. 5 gün yatması gerekirken 3 gün erken çıktı. Doktorlar sonraki süreçte ’kalp ritmini düzeltelim, tertemiz çıkaralım’ dediler. Daha sonra Ankara’dan geldiğimiz boş bir zamanda hastaneye yatarak bu işi bitirip, tamamen düzelerek çıkmak istedi. Bu nedenle geçtiğimiz perşembe günü hastaneye yattı. Ama bilgiler Ankara’ya kendisinin acayip kötü durumda olduğu yönünde iletildi. Sanki durumu daha da kötüleşmiş gibi iletildi. Aslında şu anda hiçbir şeyi yok, bir serum bile takılı değil. Bence bu süreçte babamın çok üzerine gelindi. Karar alma sürecinde ben narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu durum daha bilgili kişilerce de öğrenilebilirdi" dedi.

"CHP’de adaletin olmadığı anlamına geliyor"

Hastane sürecinde tüm yaşananlara tanıklık ettiğini ifade eden Ciravoğlu’nun yardımcısı CHP’li üye Erkan Ak, Ciravoğlu’nun çok baskıcı tavırlarla görevden el çektirildiğini belirterek şunları ifade etti:

“Genel Başkan 4-5 kez aradı telefonları ben açtım. ‘Bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır, seninle değil kadın adayla devam etmek istiyoruz’ dedi. Sonra 3 kez daha aradı, hastaneye İl Başkanı’yla birlikte noter gönderdiğini, noter huzurunda istifa etmesi gerektiğini söyledi. Israrla, çok baskıcı bir tavırla görevden el çektirildi. Sağlık sorunu olmadığı halde bunun yaptırılması CHP’de adaletin olmadığı anlamına geliyor.”

"Şu an ilçe seçim kurulunda itirazımız"

Yaşanan sürecin haksız ve hukuksuz olduğunu düşündüğü için bir avukat olarak il seçim kuruluna itiraz ettiğini söyleyen Avukat Cansın Çoğal, “Ben bu süreci duyduğumda haksız ve hukuka aykırı bir süreç olduğunu düşündüğüm için bu karara itiraz etmek istedim. Şu an ilçe seçim kurulunda itirazımız. Bu anti demokratik karar karşı çıkıyoruz. Bu şikayetten sonra kanaatimce Şükrü Bey’in adaylığı düşmez ve süreç devam eder” şeklinde konuştu.