CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

CHP'de yeni MYK ilk kez toplandı
Editör
EditörEditör
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00’te toplantıya başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Gerçekleştirilen toplantıya dair CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklama yapması bekleniyor.