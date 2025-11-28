CHP'den 39. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, beraberindeki heyetle birlikte 39. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 39. CHP Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Yücel, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.