CHP'den istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, dün yapılan CHP Tekirdağ İl Başkanlığı seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, izlediği bir tiyatro oyununa atıfta bulunarak, "Tekirdağ’da bugün oynanan tiyatro oyununu izlerken çok güldüm. En çok da ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağıran bir-iki oyuncuya. Bilmiyor ki, kendilerini Mustafa Kemal’in askeri sanarken Seyit Rıza’nın müridesinin gerillası olmuşlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Başoğlu’nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, siyasi çevrelerde de geniş yankı uyandırdı.