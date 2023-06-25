CHP'den yerel yönetimlere talimat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) oturumlarının tamamlanmasıyla partili belediyelerin ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençleri saracak hizmetleri sunması yönünde talimat verdi. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP’li Akın, "Tüm belediyelerimiz; geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam ettirecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının da tamamlanmasının ardından her yaştan milyonlarca çocuk ve gencin yeni eğitim-öğretim yılına kadar tatil dönemine başladığını anımsattı. CHP’li belediyelere yönelik çocuklar ve gençler için yaz döneminde yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili talimat hazırlandığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

"Çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden önemli hizmet ve etkinlikler gerçekleştiren belediyelerimizin yaz döneminde bu faaliyetlerine devam etmesi bu kapsamda önem arz etmektedir. Belediyelerimizin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunması temel ilkemizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, bu kapsamda partili tüm belediyelere yaz döneminde çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerini artırarak devam etmeleri yönünde talimat gönderildiğini kaydetti. CHP’li Akın, "Tüm belediyelerimiz; geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam edecekler" diye konuştu.