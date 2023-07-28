CHP'den zamlara protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Örgütü, son dönemde arka arkaya yapılan zamları protesto etmek amacıyla ilçe binasına pankart astı. CHP Silivri İlçe Örgütü'nün sosyal medya adreslerinden yapılan paylaşımlarda konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: "Hükümetin bilim ve mantık dışı ekonomik politikaları sonucu ülkemizden eksik olmayan zam yağmurlarına yönelik tepki pankartımızı ilçe binamıza astık. Ülkenin ekonomisini yönetmeyi halkın cebine indirgeyen bu zalim zihniyetin tüm örgütümüzle birlikte karşısındayız."