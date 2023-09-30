CHP geçmiş dönem ilçe başkanı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçmiş dönem Osmaneli İlçe Başkanı Faik Üstün (50) hayatını kaybetti.

Üstün, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyuran Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bu gece evinde kalp kırizi geçiren değerli kardeşimiz Faik Üstün doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen geri dönmedi. Eski CHP İlçe Başkanımız değerli kardeşimiz Faik Üstün’e Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve tüm halkımıza baş sağlı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin" ifadelerine yer verdi.