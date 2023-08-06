CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik, Bilecik'e geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bir takım ziyaret ve temaslar için Bilecik'e geldi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik, Bilecik'e geldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bir takım ziyaret ve temaslar için Bilecik’e geldi.

Killik, ilk olarak parti binasında Gençlik Kolları Bilecik İl Başkanı ve teşkilatı ile toplantı yaptı. Ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç da hazır bulundu. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Subaşı, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.